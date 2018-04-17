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Виктория Бекхэм опубликовала редкий снимок в честь 44-летия


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Викторию Бекхэм (Victoria Beckham) можно назвать счастливой женщиной. Звезда Spice Girls встретила свой 44-й день рождения в окружении близких и любимых в своем доме в Калифорнии. Виктория также порадовала поклонников снимком, где она изображена вместе со всеми детьми.

 

На опубликованном ею снимке каждой клеточкой своего тела она излучает любовь к своим детям: 19-летнему Бруклину, 15-летнему Ромео, 13-летнему Крузу и шестилетней Харпер. Отдельную фотографию она выложила со своим мужем Дэвидом.

В тот же день знаменитая семья поддержала Еву Лонгорию, получившую собственную звезду на голливудской «Аллее славы».

Поклонники Виктории оставили в Insta бесчисленное количество хвалебных комментариев: «Великолепная семья, прекрасная мать», «Красивая семья», «Мне нравится, что семья это главное, что есть в твоей жизни».

Для своего праздничного наряда Виктория выбрала шелковую блузу и соответствующую юбку ее собственного модного бренда, эти вещи были из ее новой коллекции, которая появится позже в этом году.

Кстати, сейчас Виктория занимается не только модным бизнесом. Недавно было объявлено о воссоединении группы Spice Girls. Артистки планируют отправиться в турне, и вполне вероятно, уже обсуждается запись новых композиций.

 



0 Не нравится 0 Нравится 17.04.2018 Теги: Виктория Бекхэм

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