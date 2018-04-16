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Меган Маркл сбежит из-под венца?


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Свадьба Меган Маркл (Meghan Markle) и принца Гарри не за горами. И будущую супругу принца обсудили уже вдоль и поперек. Однако нашлись и те, кто предположил, что Меган не выдержит накала страстей и сбежит из-под венца.

Феминистка Гермэйн Грир предсказывает, что Меган Маркл сбежит, отказавшись от брака с принцем Гарри, учитывая тот факт, что она уже была замужем ранее. Первым мужем Маркл был голливудский продюсер Тревор Энгельсон. Пара рассталась после двух лет совместной жизни в 2013 году.

Грир говорит, что Меган придется расстаться со слишком многим в своей жизни, включая гражданство и карьеру, жить вдали от дома. «Думаю, она сбежит, - сказала Грир в интервью для австралийского телевидения. - Она уже сбегала раньше. Но, может быть, на этот раз она прихватит мужа с собой».

Гарри ранее уже говорил о том, что мог бы оставить свое положение в британской королевской семье, только верность и благодарность его бабушке, королеве Елизавете, удерживает его от этого шага.

Высказалась феминистка и по поводу предстоящего королевского союза. «Почему девочка, которая родилась в бедности, бежит к мужчине, у которого 53 миллиона фунтов?» - заявила Грир. - Не могу даже придумать причину».

Грир также отметила, что она не верит в институт брака, заявив, что его содержимое не соответствует тому, что написано на этикетке. Но при этом все же пожелала паре всего лучшего и счастливой совместной жизни.

Ранее источник, близкий к Маркл, утверждал, что Меган приходится совсем нелегко из-за оказываемого на нее давления. Он говорит, что девушка удивлена таким пристальным вниманием к ее персоне и в разговорах с друзьями сетует на то, что далеко не так представляла себе свою жизнь.

 



0 Не нравится 0 Нравится 16.04.2018 Теги: Меган Маркл

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