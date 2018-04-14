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Галкин прокомментировал поддержку Козловского


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На днях в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма Данилы Козловского «Тренер». Как сообщалось, на показ были приглашены звезды А-класса, включая Никиту Михалкова и Аллу Пугачеву. Поскольку ранее Козловский пожаловался на «хамство россиян», присутствие Примадонны на премьеры было воспринято неоднозначно. В конце концов, ситуацию решил прояснить Максим Галкин.

Вчера шоумен, не выдержав нападок на супругу, высказался в Insta о работе журналистов. «Тут некоторые интернет-издания осуждают, что мы вчера с Аллой были на премьере фильма Данилы Козловского, а мы даже не знали, что премьера вчера была. Журналист - это звучит гордо!»,- написал вчера Максим.

«Вы нам расскажите о нашей жизни, потому что она у вас кардинально расходится с тем, как мы живем, - заявил Галкин в видеоролике - Ну как-то, ребят, вы что-то совсем оторвались от земли-то грешной. Если осуждаете, расскажите хотя бы, за что. А то мы даже не в курсе».

Напомним, скандал вокруг Козловского разгорелся после того как артист пожаловался на слишком резкую критику его фильма. «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. В России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься».

На днях Данила в интервью изданию Meduza признался, что несколько беспокоится за свое будущее в России. «Тревожно, конечно. Бояться, к счастью, пока не боюсь. Все-таки для этого нет повода. Но я же не маленький мальчик, я где-то это уже видел, где-то об этом уже читал. Под словом «где-то» я подразумеваю вполне конкретные примеры. Я не могу об этом не думать, не соединять, не домысливать, не фантазировать. И это меня не успокаивает».

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2 Не нравится 0 Нравится 14.04.2018 Теги: Алла Пугачева Максим Галкин

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