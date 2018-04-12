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Безрукова о смерти сына: «Этого не должно было быть»


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В марте исполнилось три года со дня смерти Андрея Ливанова, единственного сына актрисы Ирины Безруковой. Артистка очень тяжело переживала трагедия. И как признает сейчас, до сих пор не может принять тот факт, что ее ребенка больше нет.

Андрей Ливанов скончался в возрасте 25 лет. Незадолго до смерти молодого человека артистка путешествовала с сыном по Вьетнаму и по словам Ирины, они прекрасно провели время, несмотря на то что в какой-то момент она почувствовала недомогание.

По возвращении в Москву Безрукова отправилась на гастроли с мужем - тогда она была в браке с Сергеем Безруковым. Актриса ежедневно общалась с сыном, но в один из дней Андрей не вышел на связь и обеспокоенная Ирина обратилась к подруге. Женщина приехала к Андрею, но поскольку он не открывал по просьбе Бузруковой вместе с участковым была взломана дверь.

«Они увидели, что Андрей лежит на полу. У него на голове была ранка, вмятинка небольшая. Оступился, ударился головой. Вызвали скорую помощь, врачи сказали, что нет никаких следов чужого присутствия, отравления тоже нет. И - человека нет...», - рассказала артистка на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

До сих пор Ирина не может прийти в себя. «Если честно, я не каждый день знаю, зачем и для чего моя жизнь. Это так. Этого не должно было быть, но так случилось. Андрюшке всегда будет 25».

Артистка также обмолвилась о разрыве с Сергеем Безруковым. «Если ты человека любишь, а он считает, что ему в другом месте лучше, его надо отпустить. Я его и отпустила».

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0 Не нравится 0 Нравится 12.04.2018 Теги: Ирина Безрукова

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