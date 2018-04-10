Наргиз обиделась на Первый канал

Четыре года назад она была одной из самых ярких участниц шоу «Голос». И с тех пор Наргиз Закирова стала весьма известной в России исполнительницей. Певица регулярно радует публику новыми интересными работами, с успехом гастролирует. Но все же...

Накануне артистка неожиданно пожаловалась на «игнор» со стороны Первого канала. «Мои отношения с Первым каналом, как мне казалось, всегда, до определенного момента, оставались самыми искренними и дружелюбными. <...>. Насторожил же и до глубины души обидел меня тот факт, когда в один из дней мое внимание привлекла передача «Сегодня вечером», посвящённая проекту «Голос». Где гостями были все участники с 2014-го по 2017 год. Победители, полуфиналисты, члены жюри... В общем абсолютно все, кто был и есть причастны к этому проекту. Моему удивлению не было предела, что на этот эфир я не была приглашена. И в течение всей программы моё имя не было упомянуто ни одного раза. Будто меня и вовсе там не было. В сердце защемило, было очень больно и обидно».

Артистка сочла «игнор» совершенно незаслуженным, но через некоторое время успокоилась. «НО! Через совсем короткое время я получаю телефонный звонок от своей мамы, она буквально вопит о том, что ей просто оборвали все телефоны, названивая по 3-4 раза в день в любое время суток, (а в NY часовые пояса рознятся достаточно ощутимо) редакторы Первого канала, с просьбой «срочно разыскать» Наргиз».

«Это что же получается, господа? Захотели — позвали, не захотели — не вспомнили? Что же я, собачка, которая будет прибегать по первому зову?», - возмущена артистка.

Певица добавила, что ее экс-супруга до сих пор «терроризируют настойчивой просьбой принять участие в программе «Пусть говорят» и «На самом деле»». По словам Наргиз, бракоразводный процесс закончился с миром и она с Филиппом в достаточно теплых отношениях.

В заключение артистка обратилась к представителям Первого канала с просьбой оставить ее семью в покое. «Я думаю, для копания в грязи вы имеете достаточно большое количество «артистов», которые в силу своей невостребованности только и шляются по коридорам Останкино, переходя из одной студии в другую, придумывая изощренные истории, уничтожающие своим идиотизмом всё и вся».

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