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Гвинет Пэлтроу поздравила сына с праздником


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Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) – не только успешная актриса, звезда также и заботливая мама, воспитывающая двух наследников. И в прошедшее воскресенье знаменитость была щедра на похвалы своему сыну, у которого был день рождения.

 

«С днем рождения, мой сын. Ты самый милый, самый потрясающий юный мужчина, какого я только встречала. В этот день двенадцать лет назад произошло чудо, и ты появился на свет». К посту она добавила хештег #Iwasbornthedayyouwereborn («я родилась в тот день, когда родился ты»).

Напомним, у Пэлтроу родились сын Мозес и дочь Эппл, когда она была в браке с Крисом Мартином (Chris Martin). Чтобы отметить день рождения сына, 45-летняя звезда выбрала Кэндитопию, интерактивное и полное сладостей место для развлечений в одном из моллов Лос-Анджелеса.

Гвинет выложила в Insta видео, сделанное в стиле замедленной съемки, показывающее виновника торжества, радующегося празднеству. Ранее Гвинет разместила фотографию, на которой она запечатлена на отдыхе с детьми и Мартином.

Крис и Гвинет продолжают поддерживать хорошие отношения ради детей после их «осознанного разрыва» в 2014 году и даже демонстрируют нежные чувства друг к другу в соцсетях.

Звезда также говорила ранее, что двух детей с нее вполне достаточно. «Матерью быть очень трудно. Это годы бессонных ночей, годы копящейся усталости, годы забывания о том, что ты женщина».

 



0 Не нравится 0 Нравится 09.04.2018 Теги: Гвинет Пэлтроу

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