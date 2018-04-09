Эмили Блант раскрыла секрет семейного счастья

Эмили Блант (Emily Blunt) верит, что общение является залогом долгого брака. Актриса, которой исполнилось 35 лет, имеет двух детей от мужа Джона Красински (John Krasinski). По словам актрисы, открытый и честный диалог помогает ей поддерживать огонь в семейном очаге.

Публикация от Emily Blunt (@_emily_blunt_) 23 Сен 2017 в 10:53 PDT

В интервью журналу OK! она рассказала, что в их с мужем отношениях приветствуется разговор и обсуждение любой темы. «Это преимущество, когда рядом человек, который понимает твою профессию, - признается актриса. - Мы стараемся во всем поддерживать друг друга, мы знаем, что всегда можем положиться друг на друга, что между нами любовь и понимание. Это прекрасно».

Эмили также воздала должное великолепным отцовским навыкам своего мужа и рассказала, как он помогает ей соблюдать баланс между родительскими заботами и карьерой. «Непросто делать карьеру в Голливуде и растить детей. Мой муж великолепен, он делает так, что в доме всегда свежее молоко и готовая еда, - сказала Эмили. - Кажется, что это мелочи, но они очень важны».

Актриса признается, что самое важное для нее – счастье ее детей, их здоровье и безопасность. «Если я не смогу дать им этого, то кто я тогда и кем могу считать себя?» - говорит актриса.