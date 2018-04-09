 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Эмили Блант раскрыла секрет семейного счастья


0 0

Эмили Блант (Emily Blunt) верит, что общение является залогом долгого брака. Актриса, которой исполнилось 35 лет, имеет двух детей от мужа Джона Красински (John Krasinski). По словам актрисы, открытый и честный диалог помогает ей поддерживать огонь в семейном очаге.

 

В интервью журналу OK! она рассказала, что в их с мужем отношениях приветствуется разговор и обсуждение любой темы. «Это преимущество, когда рядом человек, который понимает твою профессию, - признается актриса. - Мы стараемся во всем поддерживать друг друга, мы знаем, что всегда можем положиться друг на друга, что между нами любовь и понимание. Это прекрасно».

Эмили также воздала должное великолепным отцовским навыкам своего мужа и рассказала, как он помогает ей соблюдать баланс между родительскими заботами и карьерой. «Непросто делать карьеру в Голливуде и растить детей. Мой муж великолепен, он делает так, что в доме всегда свежее молоко и готовая еда, - сказала Эмили. - Кажется, что это мелочи, но они очень важны».

Актриса признается, что самое важное для нее – счастье ее детей, их здоровье и безопасность. «Если я не смогу дать им этого, то кто я тогда и кем могу считать себя?» - говорит актриса.

 



0 Не нравится 0 Нравится 09.04.2018 Теги: Эмили Блант

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору