Бондарчук чувствует вину перед дочерью?

Совсем недавно известный актер и режиссер Федор Бондарчук заявил, что наконец стал «жить для себя». Но похоже, артист поторопился с заявлением. На днях Федор Сергеевич стал гостем программы «Познер» на Первом канале и в интервью Владимиру Познеру рассказал о своих заветных мечтах. Судя по словам звезды, Бондарчук испытывает некоторое чувство вины перед дочерью Варварой.

В ходе беседы Познер поинтересовался у кинематографиста, что бы он сказал Богу, если бы предстал перед Всевышним. «Я так долго думал, что я ему скажу, зная этот вопрос… Я хочу попросить попробовать ощутить отца, поговорить, хотя можно не говорить… Просто еще раз испытать это. И пробежаться по полю с дочкой, у нее детский церебральный паралич… Мы говорим о том, что бы ты попросишь, но это уже странно. Мне неловко отвечать на этот вопрос. Это такие фантазии, мечты», – сказал артист.

Как известно, младшая дочь звезды - Варвара - девушка особенная. Долгое время Федор и Светлана Бондарчук фактически скрывали девочку, большую часть времени она проводила не в России, а в одном из специальных учреждений во Франции.

О дочери Светлана заговорила лишь в 2013 году. «Да, у нас есть ребенок с определенными проблемами, но с любым человеком в любой момент может случиться что-то страшное... Никто не застрахован. Жить в страданиях и унынии — это неправильно».

Сам Федор не раз подчеркивал, что старается баловать Варвару. «Да. Я не скрываю, что я ее очень балую. Она любит пионы и подарки. Я всегда ей привожу много подарков. Она совершенно светлый человек, просто солнечный. Поэтому, когда устаю, не хватает жизненных сил, я прихожу к Варе — и все складывается».

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Источник фото: Globallookpress.com