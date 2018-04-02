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Хэлли Берри оставила фитнес-послание


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Не так давно личный тренер Хэлли Берри (Halle Berry) раскрыл секреты того, как добиться такой же прекрасной формы, как у нее, а на днях сама актриса выступила с длинным посланием в Insta, которое было направлено всем, кто хотел улучшить свою фигуру, строил фитнес-планы, а затем сдавался.

 

«Я знаю многих людей, которые начинают свой путь к здоровью и фитнесу с большим энтузиазмом. Как это ни печально, после нескольких недель или даже месяцев они неожиданно все бросают! - написала актриса, которой исполнился 51 год. – Главное - это настрой. Они видят, что после недель или даже месяцев занятий результаты не появляются так быстро, как хотелось бы, или не соответствуют тому, что хотелось бы видеть, и бросают».

Актриса отметила, что люди стали очень зависимы от общества, помешанного на быстрой перемене, все хотят получить результат раньше, чем приступают к делу. Берри призналась, что понимает эти чувства, найти силы для того, чтобы, наблюдая незначительный результат, продолжать работать, очень трудно.

«Поэтому я призываю вас не сдаваться и продолжать во что бы то ни стало!» - заявила она и поделилась некоторыми упражнениями, которые помогли ей в прошлом улучшить фигуру. «Они хороши для ног, ягодиц и сердца», - сказала актриса.

 



0 Не нравится 0 Нравится 02.04.2018 Теги: Хэлли Берри

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