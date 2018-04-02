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Елена Захарова сообщила о крестинах


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Елена Захарова давно мечтала о ребенке. И в декабре прошлого года звезда родила прелестную девочку. Избегая публичности после рождения малышки, актриса не торопилась сообщать подробности или выкладывать фотографии. Однако новостью о крестинах она все же решила поделиться с поклонниками.

 

В прошедшие выходные ребенка крестили, о чем Елена сообщила в Insta. «Поздравляю всех с Вербным воскресеньем! Божьей помощи и благодати! А у нас сегодня произошло крещение моей доченьки! Я мечтала сделать это именно сегодня, слава богу, все сложилось! Слава Богу за все!» - написала Захарова.

Поклонники поздравили Елену и ее дочь, оставили в комментариях самые лучшие пожелания, теперь же они с нетерпением ожидают того дня, когда она откроет имя ребенка. Елена ранее заявляла, что может сделать это после крестин.

Как признается актриса, для нее это вымоленный ребенок. В 2011 году она родила дочь от бизнесмена Сергея Мамонтова, но девочка скончалась от острой вирусной инфекции, едва ей исполнилось восемь месяцев. Пара не смогла справиться с бедой и вскоре рассталась, но актриса не потеряла веры и не позволила себе отчаяться, за что и была вознаграждена, пишет StarHit.

«Когда я потеряла первого ребенка, то у меня был страх, что я никогда больше не буду мамой», - говорила Елена. А не так давно звезда заявила, что останавливаться явно не планирует: «Если честно, я бы хотела еще одного ребенка. Надеюсь, что детородный возраст может быть до 50-ти. Я, конечно, не хотела так затягивать, но если Бог даст — я буду счастлива».

 



0 Не нравится 0 Нравится 02.04.2018 Теги: Елена Захарова

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