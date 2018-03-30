Камерон Диас подтвердила уход из кинематографа

Ранее уже появлялись слухи, что Камерон Диас (Cameron Diaz) собирается уйти из кинематографа, однако актриса никак официально их не подтверждала. Теперь же издание Entertainment Weekly организовало встречу Диас с подругами-коллегами, где и вскрылась истина.

Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz) 8 Ноя 2016 в 10:03 PST

В четверг Диас встречалась с актрисами Сельмой Блэр (Selma Blair) и Кристиной Эпплгейт (Christina Applegate), с которыми вместе снималась в романтической комедии 2002 года «Милашка». Интервью с дамами было организовано Entertainment Weekly. Во время беседы актрисы поняли, что долго не проводили время вместе.

«Почему так получилось? - спросила Диас и предложила встречаться чаще. - Я имею в виду, что у меня много свободного времени, я же не работаю». «Да и я тоже, - подключилась Эпплгейт. - Я наполовину в отставке, не работала уже много лет. Я мама, и это то, что я делаю. Так что я всегда готова хорошо провести время». «Это великолепно, - ответила Камерон. - Я тоже удалилась от дел и всегда буду рада видеть вас, девушки».

Слухи о том, что Диас собирается уйти из кинематографа, появились ранее в этом месяце, когда Блэр рассказала в интервью Metro News UK, что 45-летняя актриса хочет закончить карьеру. Блэр вспомнила разговор об этом с Камерон, когда они обсуждали «Милашку» и возможность сделать сиквел. «Я хотела бы сделать сиквел, но Камерон вышла из дела, - сказала Блэр. - Она говорит только одно: с меня хватит». Фанаты Камерон были в недоумении, и Блэр сказала тогда, что пошутила.

Диас дебютировала в 1994 году в фильме «Маска» с Джимом Керри. Последний раз ее можно было увидеть на экране в 2014 году в ремейке «Энни» и фильме «Другая женщина».