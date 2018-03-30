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Камерон Диас подтвердила уход из кинематографа


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Ранее уже появлялись слухи, что Камерон Диас (Cameron Diaz) собирается уйти из кинематографа, однако актриса никак официально их не подтверждала. Теперь же издание Entertainment Weekly организовало встречу Диас с подругами-коллегами, где и вскрылась истина.

 

В четверг Диас встречалась с актрисами Сельмой Блэр (Selma Blair) и Кристиной Эпплгейт (Christina Applegate), с которыми вместе снималась в романтической комедии 2002 года «Милашка». Интервью с дамами было организовано Entertainment Weekly. Во время беседы актрисы поняли, что долго не проводили время вместе.

«Почему так получилось? - спросила Диас и предложила встречаться чаще. - Я имею в виду, что у меня много свободного времени, я же не работаю». «Да и я тоже, - подключилась Эпплгейт. - Я наполовину в отставке, не работала уже много лет. Я мама, и это то, что я делаю. Так что я всегда готова хорошо провести время». «Это великолепно, - ответила Камерон. - Я тоже удалилась от дел и всегда буду рада видеть вас, девушки».

Слухи о том, что Диас собирается уйти из кинематографа, появились ранее в этом месяце, когда Блэр рассказала в интервью Metro News UK, что 45-летняя актриса хочет закончить карьеру. Блэр вспомнила разговор об этом с Камерон, когда они обсуждали «Милашку» и возможность сделать сиквел. «Я хотела бы сделать сиквел, но Камерон вышла из дела, - сказала Блэр. - Она говорит только одно: с меня хватит». Фанаты Камерон были в недоумении, и Блэр сказала тогда, что пошутила.

Диас дебютировала в 1994 году в фильме «Маска» с Джимом Керри. Последний раз ее можно было увидеть на экране в 2014 году в ремейке «Энни» и фильме «Другая женщина».

 



0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2018 Теги: Камерон Диас

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