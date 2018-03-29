Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово

28 марта в России был национальным днем траура по жертвам пожара в Кемерово. Знаменитости выражают соболезнования семьям погибших и пострадавшим, многие выделили деньги Красному Кресту, а Максим Фадеев посвятил новый сингл погибшим с символичным названием «Ангел».

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 29 Мар 2018 в 4:15 PDT

Песня полна скорби и боли. «Ты все равно жив, и в сердце ты моем навсегда, ты все равно жив, но так распорядилась судьба, ты все равно жив, и ангелы с тобою легко, летят высоко», – поет продюсер.

Песню Фадеев выложил в соцсетях, с подписью к публикации: «Кемерово. Вечная память».

Как сообщил Фадеев, сингл можно будет послушать бесплатно в Instagram и «ВКонтакте».

Напомним, сейчас многие звезды занялись благотворительностью. Вчера Эмин Агаларов сообщил поклонникам, что он сделал свой гастрольный тур благотворительным, а деньги с концертов будут отправлены в Красный Крест. Всего с помощью друзей Эмин готов пожертвовать 15 миллионов рублей. Певец предложил поклонникам присоединиться к сбору денег.

Пострадавшим в Кемерово также материально помогли Лолита Милявская и Елена Темникова, Филипп Киркоров собирается помочь мальчику, который чудом выжил, но потерял в пожаре семью, пишет издание Dni.ru

