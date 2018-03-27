Кристина Агилера снялась для Paper без макияжа

Кристина Агилера (Christina Aguilera), у которой за плечами 20 лет музыкальной карьеры, всегда любила использовать много макияжа. Но на обложке майского номера журнала Paper она предстает без единого намека на мейкап, при этом ее лицо на фотографии изображено крупным планом.

Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 26 Мар 2018 в 10:59 PDT

Певица, которой исполнилось 37 лет, на обложке Paper совершенно неузнаваема, она прижимает наманикюренные пальцы к губам без помады с единственным на них украшением - простым кольцом с надписью «MOM». Заголовок гласит «Трансформация».

Над фотосессией работала фотограф Зои Гроссман, и лишь на некоторых из снимков, опубликованных в журнале, Кристина с макияжем. На остальных же она не побоялась показаться с морщинками, которые ранее скрывала от поклонников под слоем грима. Волосы ее также были собраны в простую прическу.

«Я всегда любила экспериментировать, театральность и сюжет в клипах, играть в них персонажей, - признается певица. - Я актриса по природе. Но я в таком положении, в том числе и музыкальном, когда возвращение назад, к чистой и естественной красоте становится освобождением».

Но при этом она говорит, что вскоре вернется к своему привычному виду с макияжем, так как очень любит свои яркие образы.

