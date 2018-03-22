Восковые фигуры Меган Маркл украсят знаменитый музей

Свадьба принца Гарри (prince Henry) и Меган Маркл (Meghan Markle) приносит много хлопот не только им самим, королевской семье и служащим замка, но и Музею мадам Тюссо. Как сообщается, известный музей пополнится новыми восковыми фигурами будущей жены принца.

Как пишет издание ОК-magazine, скульпторы музея приступили к созданию двух фигур Меган. Стоимость каждой обозначена в 210 тысяч долларов.

Образ Меган будет создан по фотографиям, поскольку сама модель позировать не сможет. Скульптуры будут демонстрироваться в Нью-Йорке и Лондоне. Помимо этого, было объявлено, что вплоть до 19 мая (в этот день намечена свадьба принца с Меган) посещение музея будет бесплатным.

В музее уже имеется немало представителей британской королевской семьи: Елизавета вторая, ее муж, герцогини Камилла и Миддлтон, принцы Чарльз, Гарри и Уильям.

Ранее появились слухи, что Меган уже не так рада перспективе стать принцессой. Издание из Австралии New Idea уверяет, что чрезмерное внимание утомляет девушку. «Меган приходится совсем нелегко из-за оказываемого на нее давления со стороны требовательных родственников жениха», - заявлял источник, близкий к мисс Маркл. По его словам, девушка удивлена таким пристальным вниманием к ее персоне и в разговорах с друзьями сетует на то, что далеко не так представляла себе свою жизнь.

Источник фото: Globallookpress.com