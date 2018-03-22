Микки Рурк запал на Яну Кошкину

Голливудский актер и боксер Микки Рурк - мужчина сильный, но есть у него одна слабость. И эта слабость - девушки из России. В прошлом у Микки было несколько романов с русскими моделями, и актер до сих пор не прочь завязать отношения с девушкой из России. Сейчас, например, Микки старательно очаровывает актрису Яну Кошкину.

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official) 24 Фев 2018 в 3:49 PST

Знакомство Микки с Яной случилось в соцсетях - актер подписался на Instagram Кошкиной после того, как девушка опубликовала 23 февраля снимок, на котором позировала топлес, и написала поздравления мужчинам. Рурк залайкал сразу несколько десятков фотографий, а потом начал делать комплименты вроде: «Яна, вы прекрасны! Почту за честь подружиться».

Публикация от MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_) 1 Мар 2018 в 6:47 PST

«Когда Яне пришло оповещение, что Микки ее фолловит, то не поверила своим глазам, подумав – это фейк, – цитирует Starhit приятельницу Кошкиной. – Пока Яна была занята на съемках, я пробила в Интернете, оказалось, действительно он. Очень удивилась, что он сам ведет соцсети. Вот тогда-то мы обе и потеряли дар речи. Пришла вечером домой и срочно пересмотрела фильм «Рестлер», где он играет главную роль».

Впрочем, пока Кошкина старается не обольщаться.

Напомним, ранее Рурк встречался с моделью Анастасией Макаренко и, по слухам, довольно болезненно переживал разрыв с девушкой.

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