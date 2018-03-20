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Ева Лонгория про­демонстрировала чувство юмора


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Ева Лонгория (Eva Longoria), ожидающая первенца, редко в последнее время появляется перед поклонниками. Однако накануне она порадовала неиссякаемой красотой и прекрасным чувством юмора.

В понедельник актриса появилась в Майами на съемочной площадке проекта Grand Hotel, продюсером которого является. Актриса надела забавную черную футболку с надписью Mama Bear (Мама Медведь) и легинсы, на ногах у нее были простые практичные кроссовки.

Ева и ее муж Хосе Бастон ожидают мальчика. Недавно актриса рассказала Entertainment Tonight, что настолько занята, что иногда забывает о том, что беременна. «Я так много работаю, что иногда просыпаюсь, забыв, что я беременна. Вот только этим утром я проснулась и подумала, что опаздываю, а потом не могла понять, почему не могу подняться с кровати. Я была готова звать на помощь, а потом вспомнила: ах да, у меня же это…»

В другой раз, рассказывает Ева, она предложила поехать кататься на лыжах, а когда муж сказал, что это невозможно, возмутилась и не поняла почему. И только потом вспомнила, что беременна.

Ранее актриса говорила, что у нее с Хосе сложились почти что идеальные отношения и она чувствует себя совершенно счастливой. Причем вопрос появления наследника Лонгорию не слишком волновал. «Я не из тех женщин, которые переживают за биологические часы и постоянно думают: "О, я же должна родить детей!" Нет, я не такая. Я считаю, что дети – продукт любви. И если нашли правильного человека и хотите построить с ним семью, тогда пришло время стать матерью».



0 Не нравится 0 Нравится 20.03.2018 Теги: Ева Лонгория

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