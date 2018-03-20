Дарья Мельникова «обманула» мошенников

Встречи с аферистами – не только удел простых смертных. На выходных актриса Дарья Мельникова, одна из ярких героинь сериала «Папины дочки», попала в ловушку мошенников, однако девушке удалось выпутаться без особых потерь.

Актриса вчера отправилась с подругой и детьми в гипермаркет за покупкой чехлов для подушек в гостиной. Побродив по торговому центру и осуществив необходимые покупки, компания отправилась обратно на парковку, где их ждал неприятный подарок от неизвестных господ.

Колесо автомобиля Мельниковой было заблокировано огромной цепью с замком, а рядом злоумышленники оставили записку. В ней было написано следующее: «Если хотите, чтобы вам сняли цепь, то оплатите счет телефона (номер). Пополните на 3000 рублей, и вам после этого снимут цепь. Можете попробовать распилить, но она не пилится. Решайте как быстрее».

Однако Дарья даже не подумала одаривать деньгами аферистов, она нашла мужчину, который смог помочь девушкам, перекусив цепь большими щипцами.

«Вот так за два часа мы научились ценить свободу и кусачки!» — пошутила Дарья.

Ранее Мельникова признавалась, что не любит делать из личной жизни реалити-шоу. «Сейчас происходит такое слияние шоу-бизнеса, театра и кино. Актеры частенько занимаются самопиаром, но мне это не очень интересно».

