Скарлетт Йоханссон снова помолвлена

Ко всему можно привыкнуть. Даже к разводам. Полгода назад Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) поставила точку в отношениях с французским журналистом Роменом Дориаком (Romain Dauriac), а сейчас звезда, возможно, снова помолвлена.

На днях актриса побывала вместе со своим бойфрендом, актером и телеведущим Колином Жостом (Colin Jost), на очередной вечеринке Saturday Night Live, и особо внимательные журналисты заметили на руке Скарлетт симпатичное кольцо с внушительным бриллиантом. Правда, украшение было не на том пальце, на котором обычно красуются кольца, преподнесенные в честь помолвки, но тем не менее обозреватели заволновались.

Дело в том, что в прошлом месяце некие инсайдеры уже сообщали о планах Жоста сделать Йоханссон предложение руки и сердца. И предполагалось, что актрисе вполне нравится эта идея. Впрочем, пока представители звезды воздерживаются от комментариев.

Ранее Йоханссон заявила о себе как активной участнице движения за права женщин. По словам актрисы, она не понимает, почему тема женской сексуальности до сих пор находится под запретом. «Как только женщина поднимает тему секса, на нее сразу обрушивается лавина осуждения и негатива. Когда я заявляю, что моногамия неестественна, это вовсе не значит, что у меня какие-то проблемы с моральными принципами», - подчеркивала звезда.

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Источник фото: Globallookpress.com