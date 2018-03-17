Русфонд добился распродажи имущества Фриске

На протяжении почти двух лет благотворительная организация Русфонд разбиралась в суде с наследниками покойной Жанны Фриске. С родителей певицы пытались взыскать сумму в размере 21,6 млн рублей, ранее собранных Русфондом на лечение Жанны. Теперь суд принял решение выставить на торги имущество Фриске.

По данным СМИ, на днях Истринский городской суд Московской области рассмотрел вопрос «о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома». Поскольку недвижимость является частью наследства Жанны Фриске, дом и земля выставляются на торги.

Как уточняется, Дмитрий Шепелев — как представитель сына Жанны — сообщил суду о своем согласии удаленно. Супруги Фриске на суд не явились.

Напомним, ранее Владимир Фриске отказывался давать отчет о расходе средств, поступивших от Русфонда на счет Жанны, отец покойной говорил, что финансовую помощь они не просили. Производство о взыскании 21,6 млн рублей с родителей Фриске было заведено приставами в октябре прошлого года.

Ранее мы писали:

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​

Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.