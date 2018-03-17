Алиса Вокс пожаловалась на Шнурова

Певица Алиса Вокс два года назад внезапно покинула популярную группировку «Ленинград». По слухам, главной причиной стали разногласия солистки с Сергеем Шнуровым. Теперь Вокс занимается сольной карьерой и на днях решила вспомнить прошлое.

Недавно Алиса представила альбом «Новая Алиса Вокс» и новый клип. Артистка достаточно успешно работает над сольной карьерой, но, как призналась на днях в одном из интервью, она до сих пор с нервной дрожью вспоминает некоторые моменты.

По словам Алисы, Шнуров нередко манипулировал ею. Так, летом 2014 года на одном из выступлений он заставил певицу раздеться на сцене. «Это кошмар, шлейф которого преследует меня до сих пор. Шел процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашел ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Все! С тех пор моя жизнь разделилась на до и после. Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве», - пожаловалась Вокс.

Публикация от Алиса Вокс (@alisavox) 16 Мар 2018 в 5:17 PDT

Впрочем, Алиса признает - в группе она серьезно выросла как профессионал.

Ранее мы писали:

Шнуров издевается над Собчак. Музыкант опубликовал неоднозначный ролик.

Сергей Шнуров отправляется за границу сознания. Музыкант сообщил о необычном путешествии.