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Невестка Трампа подала на развод


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В прошлом месяце СМИ увлеченно обсуждали возможность развода Мелании (Melania) и Дональда Трампа (Donald Trump). А теперь выяснилось, что у сына американского президента Дональда Трампа-младшего тоже появились проблемы в браке. И проблемы посерьезнее.

На днях супруга Трампа-младшего, Ванесса Трамп, подала документы на развод в суд Нью-Йорка. У пары пятеро детей, но в документах Ванессы, по данным американских изданий, подчеркивается, что дама не собирается вступать в тяжбу по вопросу опеки детей. Она также не претендует на отступные со стороны супруга.

Как предполагается, одной из основных причин разрыва стало недовольство Ванессы частыми разъездами мужа (Трамп-младший является одним из управляющих отцовской компании Trump Organization), к тому же после избрания Трампа-старшего президентом члены его семьи оказались в центре внимания СМИ, что сильно нервировало даму. Кстати, Трамп-младший также занимается политикой.

Дональд и Ванесса сочетались браком в 2005 году. По некоторым данным, брачная церемония состоялась в роскошном поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее мы писали:

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Дарья Жукова объединилась с Иванкой Трамп. Девушки блистают вместе.​

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 16.03.2018 Теги: Дональд Трамп

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