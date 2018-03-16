Невестка Трампа подала на развод

В прошлом месяце СМИ увлеченно обсуждали возможность развода Мелании (Melania) и Дональда Трампа (Donald Trump). А теперь выяснилось, что у сына американского президента Дональда Трампа-младшего тоже появились проблемы в браке. И проблемы посерьезнее.

На днях супруга Трампа-младшего, Ванесса Трамп, подала документы на развод в суд Нью-Йорка. У пары пятеро детей, но в документах Ванессы, по данным американских изданий, подчеркивается, что дама не собирается вступать в тяжбу по вопросу опеки детей. Она также не претендует на отступные со стороны супруга.

Как предполагается, одной из основных причин разрыва стало недовольство Ванессы частыми разъездами мужа (Трамп-младший является одним из управляющих отцовской компании Trump Organization), к тому же после избрания Трампа-старшего президентом члены его семьи оказались в центре внимания СМИ, что сильно нервировало даму. Кстати, Трамп-младший также занимается политикой.

Дональд и Ванесса сочетались браком в 2005 году. По некоторым данным, брачная церемония состоялась в роскошном поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

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Источник фото: Globallookpress.com