Дочь Риз Уизерспун нашла себе бойфренда

Ава Филипп (Ava Phillippe), дочь Риз Уизерспун (Reese Witherspoon), уже стала прекрасной леди. Юная девушка появилась недавно на красной ковровой дорожке вместе со своей мамой и сразу же привлекла к себе всеобщее внимание.

Ава вместе с Риз посетила премьеру фильма «Трещина во времени» и сама выглядела как роскошная голливудская актриса. Однако внимание сплетников привлек тот факт, что Аву заметили не так давно в компании молодого человека, с которым у нее было романтическое свидание.

Вечером в понедельник юная леди была замечена в обществе внука Пола Маккартни Артура Дональда. Им обоим по 18 лет – самое время наслаждаться юностью и любовью. Прежде чем отправиться в заведение Sketch, популярное среди знаменитостей, они насладились прогулкой по лондонскому району Мейфэр, пишет издание Daily Mail.

Светлые локоны Авы рассыпались по ее плечам свободными волнами, на ней почти не было макияжа, а одета она была в синее клетчатое пальто. Следуя простому повседневному стилю, она выбрала для себя также черные джинсы, белую рубашку и черные замшевые ботинки.

Напомним, в прошлом году Ава побывала на мероприятии Le Bal в Париже, где она была «представлена» высшему обществу. Разместив фотографию, на которой она одета в потрясающее платье от Giambattista Valli, она написала: «Я так восхищена возможностью встретить так много красивых, добрых, жизнерадостных и страстных молодых женщин (и мужчин) на Le Bal».

Источник фото: Globallookpress.com