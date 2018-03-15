Алиса Аршавина повинилась перед «Аэрофлотом»

Два месяца назад она была готова вести войну до последнего. Но теперь Алиса Аршавина предпочитает тактику «заплатить и забыть». Как сообщается, супруга футболиста Андрея Аршавина возместила расходы «Аэрофлота», понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево во время скандального происшествия в январе.

Напомним, после скандальных разбирательств с бортпроводницей Алиса Аршавина с ребенком была снята с рейса Москва — Алма-Ата. Дама заявила о намерении обратиться в суд на авиакомпанию и стюардессу с иском о нанесении вреда здоровью.

Но сейчас Алиса предпочла возместить расходы «Аэрофлота». «После инцидента с Аршавиной в начале января «Аэрофлот» принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет авиакомпании. Тем самым Аршавина признала свою вину», — цитируют СМИ Владимира Александрова, заместителя генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам.

«Компания намерена и впредь бороться с дебоширами вне зависимости от их социального статуса», - подчеркнул Александров.

Супруги Аршавины пока воздерживаются от комментариев.

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