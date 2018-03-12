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Рок-группа Бон Джови получила награду


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Более трех десятилетий Джон Бон Джови (Jon Bon Jovi) радует поклонников прекрасными песнями. Легендарная рок-группа Бон Джови получила почетную награду iHeartRadio Icon Award, которая вручалась впервые в честь достижений в музыке за 35-летнюю карьеру.

Награда была вручена в воскресенье на церемонии iHeartRadio Music Awards, во время которой Бон Джови исполнил свои ставшие классическими песни It’s My Life и You Give Love a Bad Name.

«Я хочу поблагодарить своих фанатов, которые в течение трех десятилетий слушают песни Бон Джови, - сказал фронтмен группы Джон Бон Джови. - Мы в этом деле уже очень долго, и единственный совет, который я могу дать новому великолепному и невероятно талантливому поколению - оставаться верными себе, и тогда и вы когда-нибудь тоже станете иконами».

Награда и возвращение на сцену не единственное, что происходит в жизни Бон Джови. В апреле группа будет включена в Зал славы рок-н-ролла,а еще она выпустила два новых сингла из нового альбома. С 14 марта начинается двухмесячный тур группы по США.
 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 12.03.2018 Теги: Джон Бон Джови

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