Любовь Толкалина намекнула на роман
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Международный женский день Любовь Толкалина, похоже, провела в постели. И это не про романтику. Артистка страдает от недомогания, но старается держаться и накануне намекнула на романтические отношения.
«39 сменилось на 38, безголосье и удушье... и это подарок, конечно... к празднику... начинаю применять избиение священным тюльпаном.... ну и ежедневное ( письмо в космос)», - пожаловалась вчера Любовь в Insta, опубликовав видеозапись декламирования стихов песни «Не трать время» группы «Аквариум».
Некоторые тут же предположили, что видео записано для Бориса Гребенщикова. Сейчас артист находится в больнице (с воспалением легких). В прошлом году Любовь была не раз замечена с Борисом на прогулках и за ужинами в ресторанах. Но актриса на расспросы поясняла, что находится в давних дружеских отношениях с музыкантом.
Напомним, в начале прошлого года Любовь официально сообщила о разрыве с Егором Кончаловским, а затем в одном из интервью заявила: «Мы всех обманули! Мы не расстаемся! Мы расстались семь с лишним лет назад. Вот так! И все это время никто ничего не знал. Я никому не говорила, как и почему это произошло. Первое время было очень тяжело, и я ловила себя на мысли, что просто не в состоянии кому-то об этом рассказать».
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