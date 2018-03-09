Любовь Толкалина намекнула на роман

Международный женский день Любовь Толкалина, похоже, провела в постели. И это не про романтику. Артистка страдает от недомогания, но старается держаться и накануне намекнула на романтические отношения.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Мар 7, 2018 в 10:53 PST

«39 сменилось на 38, безголосье и удушье... и это подарок, конечно... к празднику... начинаю применять избиение священным тюльпаном.... ну и ежедневное ( письмо в космос)», - пожаловалась вчера Любовь в Insta, опубликовав видеозапись декламирования стихов песни «Не трать время» группы «Аквариум».

Некоторые тут же предположили, что видео записано для Бориса Гребенщикова. Сейчас артист находится в больнице (с воспалением легких). В прошлом году Любовь была не раз замечена с Борисом на прогулках и за ужинами в ресторанах. Но актриса на расспросы поясняла, что находится в давних дружеских отношениях с музыкантом.

Напомним, в начале прошлого года Любовь официально сообщила о разрыве с Егором Кончаловским, а затем в одном из интервью заявила: «Мы всех обманули! Мы не расстаемся! Мы расстались семь с лишним лет назад. Вот так! И все это время никто ничего не знал. Я никому не говорила, как и почему это произошло. Первое время было очень тяжело, и я ловила себя на мысли, что просто не в состоянии кому-то об этом рассказать».

Ранее мы писали:

Толкалина рассталась с Кончаловским. Первый звездный разрыв 2017 года.

Егор Кончаловский рассказал о свадьбе с Толкалиной. Режиссер прокомментировал слухи.

Диана Крюгер рассталась с любимым. Звезда начала новую главу в жизни.