Равшана Куркова объявила о новом назначении

Весна пришла, и пора уже вспомнить про утренние пробежки и прочий фитнес. Равшана Куркова уже вспомнила и благодаря любви к ЗОЖ даже заключила выгодный контракт. Теперь Равшана - посол спортивного бренда Reebok в России.

На днях Куркова с гордостью сообщила в соцсетях о начале рекламной кампании «Жизнь в движении» с ее участием. «Философия бренда - #ЖизньВДвижении @reebok_russia полностью созвучна с тем темпом и графиком, которых я придерживаюсь в своей жизни - на съемках, репетициях, в путешествиях, на занятиях спортом. Но что на самом деле двигает вперед и вверх, чем бы вы ни занимались, - это умение наслаждаться моментом здесь и сейчас, включенность (осознанность) и отсутствие суеты и спешки (наших главных врагов). Однако цель этого поста, конечно, не только поумничать)), но и с гордостью объявить, что я официальный посол».

Подписчики Равшану поздравили и даже вдохновились: «Лучшего посла они и не смогли бы выбрать!», «Спорт это ваше, а не белье Виктории сикрет», «Спасибо за весну и за настроение!»

Между прочим, к спорту Куркова приобщилась сравнительно недавно. Несколько лет назад актриса говорила: «Мой любимый вид спорта - шахматы. Абсолютно серьезно, у меня хорошая генетика».

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