28 февраля 2018 г. в ресторане Chandelier прошел благотворительный вечер-презентация международного благотворительного проекта «Мастерская Счастья».

Благотворительный фонд «Мастерская Счастья» официально заявил о себе, гостям вечера и приглашенным СМИ были представлены приоритетные направления, миссия благотворительного проекта и планы на будущее.

В программе вечера была заявлена концертная программа, своим выступлением международный благотворительный проект «Мастерская Счастья» поддержали артисты: Александра Жемчугова, Яна Блиндер, Владимир Брилёв, Ваня Наник, Валерия Балтаева, Тамара Кутидзе, DJ Kotzi Brown.

















Так же состоялась церемония номинаций. Благотворительный фонд «Мастерская Счастья» выделил людей и компании, принимавших активную поддержку и участие в течение всего время существования фонда: в номинации «За лучшее освещение в СМИ вопросов благотворительности» награжден Телеканал 360, в номинации «За вклад в развитие благотворительного фонда «Мастерская Счастья» — руководитель проекта «Мастерская Счастья» Роман Смольков, в номинации «Путь к успеху» — Ксения Безуглова, в номинации «За вклад в реализацию благотворительных программ Мастерской Счастья — Станислав Корнилов, в номинации «Благотворительность в объективе» — Антон Щербаков и Александр Кожадей, в номинации «За лучшую коммерческую идею в благотворительности» — компания «Lucky- Diamond», в номинации «Благотворительность как стиль жизни» награжден президент благотворительного фонда «Мастерская Счастья» Игорь Антонов.

В поддержку международного благотворительного проекта «Мастерская Счастья» с напутственной речью выступила Рима Акбердиновна Баталова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России, вице-президент Паралимпийского комитета России, председатель подкомитета Государственной Думы РФ по вопросам развития паралимпийского спорта, физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Благотворительный фонд «Мастерская Счастья» помогает детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Основная миссия: развить в детях желание к развитию и навыки. Команда фонда регулярно посещает детские дома и проводит для детей специальные развлекательно-обучающие, спортивные программы, популяризирующие активную жизненную позицию и здоровый образ жизни.

Новым направлением фонда является помощь детям с ограниченными возможностями. И уже есть результат — в конце декабря 2017 г. благотворительный проект «Мастерская Счастья» подарил и помог установить протезы кистей рук трем детям-инвалидам.

Из речи президента фонда Игоря Антонова:

«Мы хотим рассказать, что мы смогли объединить 4 страны мира, создать 24 команды в 24 городах, эти люди ездят в детские дома, создают детям праздник. Мы научились формировать у детей правильные цели в жизни, создавать для них мотивацию, находить и помогать раскрывать детям свои таланты.»

Партнеры презентации: Phantom suits, Apple Go, IDCS, Esteco клиника косметологии и пластической хирургии, Lucky Diamond ювелирные изделия, Arm Clinic стоматологическая клиника, Banzaleather, Евро мех.

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