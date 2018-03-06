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Ингеборга Дапкунайте устала от семейной жизни


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Известная актриса Ингеборга Дапкунайте в январе отметила 55-летие, а теперь решила начать новую главу в жизни. По данным СМИ, актриса подала на развод с Дмитрием Ямпольским. Пара прожила в браке пять лет.

Как выяснили журналисты, актриса решила расторгнуть брак в конце прошлого года и подала соответствующие документы в суд. 25 января с супругами была проведена беседа, а 13 февраля суд вынес решение. По всей видимости, решение о расторжении брака.

Представители актрисы отказываются от комментариев.

Напомним, для Ингеборги брак с Ямпольским стал третьим. Первым супругом звезды был литовский телеведущий Арунас Сакалаускас. В 1999 году актриса второй раз вышла замуж, избранником стал британский театральный режиссер Саймон Стоукс. Спустя десять лет пара подала на развод, поговаривали, причиной разлада стал новый роман Ингеборги. В 2013 году в Великобритании в обстановке строгой секретности состоялась церемония бракосочетания Дапкунайте с Ямпольским.

В прошлом году стало известно о рождении первенца звезды. Артистка сообщила о пополнении в документальном фильме Первого канала «Все, что пишут обо мне — неправда». Сына Дапкунайте назвала Алексом.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 06.03.2018 Теги: ингеборга дапкунайте

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