 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бледанс продолжает работу с бывшим мужем


0 1

На днях стало известно о разводе Эвелины Бледанс с Александром Семиным. Выяснилось, что супруги не живут вместе с прошлого года. Более того, у Александра уже есть возлюбленная. Но Эвелину это вовсе не смущает.

 

Известие о разводе пары стало своеобразной сенсацией. Большинство поклонников Бледанс возмущено, некоторые даже пишут в Insta Семина оскорбительные комментарии, обвиняют мужчину в недостойном поведении, называют плохим отцом.

Пришлось Эвелине вмешаться. В своем блоге актриса обратилась к поклонникам: «Саша был прекрасным мужем и навсегда останется моим лучшим другом и замечательным отцом Семочке! И мы будем продолжать активно заниматься социализацией людей с синдромом Дауна вместе с нашим фондом @syndromeoflove».

Подписчики стараются поддержать артистку, однако некоторые продолжают негодовать: «Все равно это подлость отца по отношению к семье», «Вот такие они "мужики". Пришел, ушел...у них все просто», «Вы очень хорошо о нем говорите, но он показал своим поступком - это не мужчина».

Кстати, Эвелина настроена оптимистично и придерживается мнения: «Жизнь посылает нам только те испытания, которые мы можем достойно преодолеть».

Ранее мы писали:

Бледанс проходит очищение. Артистка решилась на кардинальный детокс.

Эвелина Бледанс рассказала о борьбе с морщинками. Звезда не против пластики.

Эвелина Бледанс: «Мой возраст меня не смущает». Актриса спокойно относится к старению. 



1 Не нравится 0 Нравится 13.09.2017 Теги: эвелина бледанс

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору