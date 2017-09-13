Бледанс продолжает работу с бывшим мужем

На днях стало известно о разводе Эвелины Бледанс с Александром Семиным. Выяснилось, что супруги не живут вместе с прошлого года. Более того, у Александра уже есть возлюбленная. Но Эвелину это вовсе не смущает.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 12 2017 в 8:36 PDT

Известие о разводе пары стало своеобразной сенсацией. Большинство поклонников Бледанс возмущено, некоторые даже пишут в Insta Семина оскорбительные комментарии, обвиняют мужчину в недостойном поведении, называют плохим отцом.

Пришлось Эвелине вмешаться. В своем блоге актриса обратилась к поклонникам: «Саша был прекрасным мужем и навсегда останется моим лучшим другом и замечательным отцом Семочке! И мы будем продолжать активно заниматься социализацией людей с синдромом Дауна вместе с нашим фондом @syndromeoflove».

Подписчики стараются поддержать артистку, однако некоторые продолжают негодовать: «Все равно это подлость отца по отношению к семье», «Вот такие они "мужики". Пришел, ушел...у них все просто», «Вы очень хорошо о нем говорите, но он показал своим поступком - это не мужчина».

Кстати, Эвелина настроена оптимистично и придерживается мнения: «Жизнь посылает нам только те испытания, которые мы можем достойно преодолеть».

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