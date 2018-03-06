Домогаров ответил сплетникам по поводу алкоголизма

Александра Домогарова разозлили. После новости о том, что у актера имеются трудности в театре Моссовета, журналисты стали поговаривать о том, что Домогаров злоупотребляет спиртным. И Александр накануне ответил сплетникам.

Ранее актер сообщил о том, что он намерен покинуть театр Моссовета из-за недопонимания с коллегами. Директор театра Валентина Памфилова сообщила в ответ на это, что Александр уволен не был и никаких проблем в труппе театра не наблюдается.

Актер сначала публиковал в Сети бессвязные и возмущенные заявления, потом их удалил. И журналисты стали поговаривать, что такое неадекватное поведение актера говорит о том, что он злоупотребляет алкоголем, пишет издание StarHit.

«Вы прочитали то, что хотели прочитать. Правда, вы немного ошиблись, это не эмоции. Некоторые из вас действительно предлагали мне сотрудничать и облить грязью театр Моссовета. Я отказался. А за то, что я сделал, я и получил такое совершенное и глубокое понимание моего пребывания в театре... Простите, что не оправдал ваших ожиданий! Да и пить-то некогда было, извините, но, если предложили бы, то с удовольствием!» - ответил актер злопыхателям.

Александр заявил, что играл в восьми спектаклях за неделю, а такая нагрузка невозможна для того, кто страдает от алкогольной зависимости.

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Источник фото: Globallookpress.com