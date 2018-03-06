 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Домогаров ответил сплетникам по поводу алкоголизма


0 1

Александра Домогарова разозлили. После новости о том, что у актера имеются трудности в театре Моссовета, журналисты стали поговаривать о том, что Домогаров злоупотребляет спиртным. И Александр накануне ответил сплетникам.

Ранее актер сообщил о том, что он намерен покинуть театр Моссовета из-за недопонимания с коллегами. Директор театра Валентина Памфилова сообщила в ответ на это, что Александр уволен не был и никаких проблем в труппе театра не наблюдается.

Актер сначала публиковал в Сети бессвязные и возмущенные заявления, потом их удалил. И журналисты стали поговаривать, что такое неадекватное поведение актера говорит о том, что он злоупотребляет алкоголем, пишет издание StarHit.

«Вы прочитали то, что хотели прочитать. Правда, вы немного ошиблись, это не эмоции. Некоторые из вас действительно предлагали мне сотрудничать и облить грязью театр Моссовета. Я отказался. А за то, что я сделал, я и получил такое совершенное и глубокое понимание моего пребывания в театре... Простите, что не оправдал ваших ожиданий! Да и пить-то некогда было, извините, но, если предложили бы, то с удовольствием!» - ответил актер злопыхателям.

Александр заявил, что играл в восьми спектаклях за неделю, а такая нагрузка невозможна для того, кто страдает от алкогольной зависимости.

Ранее мы писали:

Александр Домогаров: «Я не понимаю женщин». По мнению артиста, женщины - невероятно сложные существа. 

Александр Домогаров: «Не чувствую свой возраст». Актер о нем просто не задумывается. 

Александр Домогаров может оставить сцену? У актера проблемы со слухом. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 06.03.2018 Теги: александр домогаров

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору