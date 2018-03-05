 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Супруга Виторгана рассказала о дочери


1 0

На прошлой неделе чета Виторган устроила сенсацию. У 78-летнего Эммануила Гедеоновича и его супруги Ирины родилась дочь. Предполагалось, что пара обратилась к суррогатной матери, но выяснилось, что это не так.

55-летняя Ирина Млодик решила самостоятельно стать мамой. «Мы с Эммочкой давно мечтали, думали о ребенке. Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем», - рассказала дама журналистам.

Малышка Этель появилась на свет здоровенькой, по словам счастливой мамы, девочка похожа на папу. «Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки, носик, губки и лобик», - цитирует даму издание «7 Дней».

Эммануил Гедеонович смотрит в будущее с оптимизмом, но в то же время старается быть реалистом. «Жаль, что не увидим ее (дочь) в полном расцвете. Что я не увижу в полном расцвете это поколение, но хотелось бы предположить, что оно должно быть обязательно лучше предыдущего».

Тем временем гинекологи подтверждают, что сегодня женщина вполне может стать мамой в возрасте после 50 лет, поскольку многое зависит не от возраста, а от состояния организма. Кроме того, для беременности возможно использовать донорские или замороженные собственные яйцеклетки, гормональные препараты.

Ранее мы писали:

Кудрявцева раскрыла секрет Виторгана. Ведущая сообщила о появлении третьего ребенка Эммануила Гедеоновича.

Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги. 

Максим Виторган приобщается к высокой моде. Муж и жена – одна сатана. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 05.03.2018 Теги: Эммануил Виторган

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 5  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору