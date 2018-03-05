Супруга Виторгана рассказала о дочери
1 0
На прошлой неделе чета Виторган устроила сенсацию. У 78-летнего Эммануила Гедеоновича и его супруги Ирины родилась дочь. Предполагалось, что пара обратилась к суррогатной матери, но выяснилось, что это не так.
55-летняя Ирина Млодик решила самостоятельно стать мамой. «Мы с Эммочкой давно мечтали, думали о ребенке. Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем», - рассказала дама журналистам.
Малышка Этель появилась на свет здоровенькой, по словам счастливой мамы, девочка похожа на папу. «Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки, носик, губки и лобик», - цитирует даму издание «7 Дней».
Эммануил Гедеонович смотрит в будущее с оптимизмом, но в то же время старается быть реалистом. «Жаль, что не увидим ее (дочь) в полном расцвете. Что я не увижу в полном расцвете это поколение, но хотелось бы предположить, что оно должно быть обязательно лучше предыдущего».
Тем временем гинекологи подтверждают, что сегодня женщина вполне может стать мамой в возрасте после 50 лет, поскольку многое зависит не от возраста, а от состояния организма. Кроме того, для беременности возможно использовать донорские или замороженные собственные яйцеклетки, гормональные препараты.
Ранее мы писали:Кудрявцева раскрыла секрет Виторгана. Ведущая сообщила о появлении третьего ребенка Эммануила Гедеоновича.
Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги.
Максим Виторган приобщается к высокой моде. Муж и жена – одна сатана.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
Обсуждение 5
-
Антонинадети это замечательно....тем более что у женщины не было детей....но кто же ее будет воспитывать....ведь возраст уже солидный...им бы уже внуков и правнуков воспитывать. дай бог им всего доброго....это их воля их жизнь ...
05.03.18 21:37
-
олег орелНу одни дураки вокруг,я тоже хочу родить мне 60
05.03.18 14:30
-
ура!Девы! еще не все потеряно!
05.03.18 12:08
-
ПрелестьПрикольное фото. как партизаны ...
05.03.18 11:35
-
СимаЕще одни с приветом
05.03.18 11:03