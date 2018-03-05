Супруга Виторгана рассказала о дочери

На прошлой неделе чета Виторган устроила сенсацию. У 78-летнего Эммануила Гедеоновича и его супруги Ирины родилась дочь. Предполагалось, что пара обратилась к суррогатной матери, но выяснилось, что это не так.

55-летняя Ирина Млодик решила самостоятельно стать мамой. «Мы с Эммочкой давно мечтали, думали о ребенке. Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем», - рассказала дама журналистам.

Малышка Этель появилась на свет здоровенькой, по словам счастливой мамы, девочка похожа на папу. «Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки, носик, губки и лобик», - цитирует даму издание «7 Дней».

Эммануил Гедеонович смотрит в будущее с оптимизмом, но в то же время старается быть реалистом. «Жаль, что не увидим ее (дочь) в полном расцвете. Что я не увижу в полном расцвете это поколение, но хотелось бы предположить, что оно должно быть обязательно лучше предыдущего».

Тем временем гинекологи подтверждают, что сегодня женщина вполне может стать мамой в возрасте после 50 лет, поскольку многое зависит не от возраста, а от состояния организма. Кроме того, для беременности возможно использовать донорские или замороженные собственные яйцеклетки, гормональные препараты.

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Источник фото: Globallookpress.com