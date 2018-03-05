Кутчер и Кунис устроили романтическое свидание

У Эштона Кутчера (Ashton Kutcher) и Милы Кунис (Mila Kunis) было чудесное ночное свидание после церемонии вручения «Оскара» в воскресенье. Несмотря на то, что пара не принимала участия в мероприятии, одеты они были так, будто собирались на красную ковровую дорожку.

Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk) Мар 4, 2018 в 8:20 PST

На Кутчере, которому исполнилось 40 лет, был фрак, а Мила выбрала для себя черное вечернее платье. «Приятный вечер с женой», - подписал Эштон размещенную им в Insta фотографию.

Пара редко появляется вместе в соцсетях, предпочитая сохранять свою личную жизнь неприкосновенной. Поклонники редко когда могут наблюдать моменты интимности между звездами. Однажды их запечатлела «камера поцелуев» во время матча между командами Vegas Golden Knights и Los Angeles Kings, проходившего в Лос-Анджелесе.

У Кутчера и Кунис двое детей: 3-летняя Уайетт Изабель и 14-месячный Дмитрий Портвуд. В ноябре Мила призналась изданию PEOPLE, что хочет иметь только двух детей, она слышала, что завести третьего обычно труднее. «Становится очень сложно, когда они превосходят вас числом», - пошутила актриса.

Стоит отметить, что супруги не хотят растить детей «богатыми мажорами». Несмотря на внушительное совместное состояние, оценивающееся в 170 миллионов долларов, пара хочет, чтобы их потомки научились зарабатывать самостоятельно. Кунис и Кутчер будут объяснять детям, что свои миллионы родители заработали тяжелым трудом, поэтому они принадлежат только им. Звезды хотят, чтобы дети сами искали свой путь к процветанию.