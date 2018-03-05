Дженнифер Лоуренс снова удивила на церемонии «Оскар»

В этом году Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) не была номинирована на «Оскар», но и она получила свою долю славы. В воскресную ночь 27-летняя актриса порадовала поклонников неожиданной фотографией, и вновь пошли шутки о том, что Джен умеет удивлять нелепыми поступками.

На снимке видно, как актриса перебирается через кресла, чтобы занять свое место, рискованно высоко поднимая ногу, одной рукой придерживая платье, а в другой сжимая бокал с вином. Поклонники отметили, что в этой затруднительной ситуации актриса не только сохранила равновесие, изящество и грацию, но и не пролила ни капли вина.

Это не первый раз, когда Дженнифер нехотя привлекает к себе внимание на церемонии вручения «Оскара». Так, в 2013 году она едва не упала на ступеньках, поднимаясь, чтобы получить награду как «Лучшая актриса». На следующий год она оступилась на красной ковровой дорожке, и одному из охранников пришлось помогать ей подняться.

Лоуренс заявляет, что это ее альтер эго Гейл (так актриса себя называет, когда выпьет алкоголь) и «немного рома» виноваты во всем. «Не каждый раз, когда я выпью, я становлюсь Гейл», - сказала актриса на шоу Эллен Дедженерес. Нужен именно ром, чтобы она стала вести себя таким образом. Потом Дженнифер решила позволять себе ром только тогда, когда будет на отдыхе, чтобы избежать неприятных ситуаций, пишет Foxnews.

Источник фото: Globallookpress.com