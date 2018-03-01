Хмельницкая рассказала о гражданском муже

Алена Хмельницкая - дама скрытная. Но сейчас актриса настолько счастлива в личной жизни, что не прочь поговорить о своем возлюбленном. Как выяснилось, 47-летняя артистка несколько стесняется разницы в возрасте.

Слухи о романе Хмельницкой с интересным мужчиной по имени Александр появились несколько лет назад. Актриса предпочитала обходиться без комментариев, но теперь решилась.

Публикация от alxmel (@alxmel) Фев 14, 2018 в 11:44 PST

По словам Алены, она называет Александра гражданским мужем, но вопрос официальной регистрации никто из них не поднимает. «Мы вместе, просто вместе», - подчеркивает актриса. Причем некоторое время Хмельницкая не могла определиться с терминами. «Не переношу всякие определения. Бойфренд – смешно, это какое-то детство. Сожитель – ужасно... Любимый – слишком интимно. Мой молодой человек? Ну о’кей, если его еще можно считать молодым человеком, то – ну хорошо. Но вообще-то, я про него говорю просто: это мой Саша. А семилетняя дочка Ксения называет его: "Твой жених"», – говорит актриса.

Александр на 12 лет моложе Алены. Казалось бы, видали мы разницу в возрасте и посерьезнее, но актрису несколько нервирует одно обстоятельство. «Единственное, что меня раздражает, что я попала в тенденцию. Просто как будто какая-то глава из «Секса в большом городе». Думаю: е мое, вот сейчас начнут обсуждать, и я стану в один строй со всеми этими дамочками за сорок, которые решили устроить жизнь с молодым мужчиной…» - цитирует звезду издание «7 Дней».

Ранее мы писали:

Алена Хмельницкая не любит сериалы. Артистку не привлекают проекты, сниматься в которых сложно, а качество сценария часто оставляет желать лучшего.

Алена Хмельницкая любит экстремальный спорт. Звезда с удовольствием катается на мотоцикле, стреляет в тире, любит полетать на параплане во время отдыха.