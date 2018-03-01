Хмельницкая рассказала о гражданском муже
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Алена Хмельницкая - дама скрытная. Но сейчас актриса настолько счастлива в личной жизни, что не прочь поговорить о своем возлюбленном. Как выяснилось, 47-летняя артистка несколько стесняется разницы в возрасте.
Слухи о романе Хмельницкой с интересным мужчиной по имени Александр появились несколько лет назад. Актриса предпочитала обходиться без комментариев, но теперь решилась.
По словам Алены, она называет Александра гражданским мужем, но вопрос официальной регистрации никто из них не поднимает. «Мы вместе, просто вместе», - подчеркивает актриса. Причем некоторое время Хмельницкая не могла определиться с терминами. «Не переношу всякие определения. Бойфренд – смешно, это какое-то детство. Сожитель – ужасно... Любимый – слишком интимно. Мой молодой человек? Ну о’кей, если его еще можно считать молодым человеком, то – ну хорошо. Но вообще-то, я про него говорю просто: это мой Саша. А семилетняя дочка Ксения называет его: "Твой жених"», – говорит актриса.
Александр на 12 лет моложе Алены. Казалось бы, видали мы разницу в возрасте и посерьезнее, но актрису несколько нервирует одно обстоятельство. «Единственное, что меня раздражает, что я попала в тенденцию. Просто как будто какая-то глава из «Секса в большом городе». Думаю: е мое, вот сейчас начнут обсуждать, и я стану в один строй со всеми этими дамочками за сорок, которые решили устроить жизнь с молодым мужчиной…» - цитирует звезду издание «7 Дней».
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