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Барбра Стрейзанд клонировала собаку


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Барбра Стрейзанд (Barbra Streisand) долгое время пребывала в печали после смерти своей любимой собаки Саманты. Она так сильно любила своего питомца, что даже решилась его клонировать.

 

Стрейзанд, которая в прошлом году выложила в Insta фотографии трех своих щенков, призналась Variety, что две собаки являются клонами Саманты. 

Она объяснила, что щенки мисс Скарлет и мисс Вайолет являются клонами Саманты, которая умерла в 2017 году.

Перед смертью Стрейзанд собрала клетки Саманты, чтобы иметь возможность клонировать ее. Барбра признается, что пока еще рано говорить о том, насколько клоны похожи на Саманту. «Они немного разные, - сказала актриса. - Я жду, когда они подрастут, чтобы понять, будут ли у них серьезность Саманты и ее карие глаза».

Стрейзанд одевает щенков в одежду красного и фиолетового цвета, чтобы различать их. Третий щенок является «дальним родственником Саманты».

Стоимость клонирования собаки составила 50 тысяч долларов.

Источники, близкие к актрисе, рассказали ранее изданию PEOPLE, что Барбра была очень привязана к Саманте, а в ее доме в Малибу Сэмми всюду следовала за актрисой, была любящим компаньоном и лучшим другом. Стрейзанд пользовалась любой возможностью, чтобы рассказать о своей собаке.



0 Не нравится 0 Нравится 01.03.2018 Теги: Барбра Стрейзанд

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