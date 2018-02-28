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Робби Уильямс борется с тараканами в голове


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Робби Уильямс (Robbie Williams) отчаянно борется с психическими проблемами. Как признался певец, тараканы, сидящие в его голове, хотят его убить.

В интервью The Sun Робби, которому исполнилось 44 года, признался, что он был много раз близок к смерти, певец сравнил свою жизнь с американскими горками, припомнив при этом образ жизни, который вел Джордж Майкл, умерший в 2016 году.

«Предоставленный сам себе, я все разрушаю», - признался Робби. Он поведал, что иногда борьба с психическими проблемами становится почти невыносимой, но иногда она помогает ему выходить на сцену. Когда же волна отступает и он переживает периоды «вдохновения», то чувствует себя великолепно.

Говоря о своих отношениях с Джорджем Майклом, Уильямс отметил, что у них было много сходства, прежде всего, в стиле жизни. Робби признался, что скучает по ушедшей звезде. Они оба оставили успешные группы, чтобы заняться сольной карьерой, оба сражались с собственными демонами. Смерть Джорджа заставила Робби пересмотреть взгляды на жизнь, собраться и задуматься о том, как много раз сам он был близок к смерти.

В сентябре прошлого года Робби пришлось отложить европейское турне, так как врачи обнаружили аномалии в его головном мозге и потребовали, чтобы он немедленно лег в больницу. Певец провел неделю в клинике с подозрением на кровоизлияние. Ранее Робби признавался, что бывал в «24 часах от смерти» из-за своего пристрастия к наркотикам. Также он говорил, что депрессия была знакома многим в его семье.
 



0 Не нравится 0 Нравится 28.02.2018 Теги: Робби Уильямс

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