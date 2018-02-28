Перелом ноги вдохновил Викторию Бекхэм

Что отличает победителя от лузера? Возможно, умение вдохновляться даже собственными неприятностями. Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) именно так и поступает. Недавно звезда получила травму ноги, а теперь подумывает о создании собственной линии ортопедической обуви.

На прошлой неделе Виктория вернулась в Лондон на костылях. Знаменитость получила травму во время отдыха с семьей на горнолыжном курорте в Канаде. Но Бекхэм не позволяет себе расстраиваться или всерьез пересматривать рабочий график.

Звезда проводит деловые встречи, на которых появляется на костылях и со стильной лодочкой на шпильке на здоровой ноге. Накануне Виктория опубликовала серию снимков в соцсетях, на которых запечатлена в компании ассистента, помогающего ей надеть обувь на шпильке на здоровую ногу, и сообщила, что сейчас чувствует «вдохновение». По словам звезды, она не исключает возможности добавить к своим модным коллекциям линию ортопедической обуви.

Кстати, сейчас Виктория занимается не только модным бизнесом. В начале месяца было объявлено о воссоединении группы Spice Girls. Артистки планируют отправиться в турне, и вполне вероятно, сейчас обсуждается запись новых композиций.

Ранее мы писали:

Виктория Бекхэм: «Не хотела ни рожать, ни выходить замуж». Чистосердечное признание звезды.

Виктория Бекхэм задает стиль в Лондоне. Звезда блеснула на вечеринке Vogue.

Источник фото: Globallookpress.com