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Влада Топалова сделали самым счастливым человеком


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Влада Топалова можно сейчас считать самым счастливым человеком. Музыкант давно мечтал об акустической гитаре, и теперь Влад делится с поклонниками новостью о том, что ему сделали роскошный подарок. Стоит отметить, что гитару, о которой грезил музыкант, подарила Владу возлюбленная.

 

«Сегодня у меня большой праздник! Я, наконец, добрался до своего подарка! Радости — невообразимое количество! Я — самый счастливый на земле! Если кому-то интересно, то рассказываю. Это акустическая гитара Martin Signature Ed Sheeran model! 1) мегакомпактная 2) есть звукосниматель (можно играть на сцене) 3) у нее неповторимый, свой характерный звук! 4) все деньги от продаж всех его гитар идут на благотворительные цели», — поведал Влад поклонникам.

Также музыкант поблагодарил всех, кто принимал участие в доставке этой гитары в Москву. Благодарности удостоилась и главная виновница торжества. Музыкант написал, что она в очередной раз сделала его самым счастливым на земле. «Спасибо тебе, родная», - написал Влад.

Теперь поклонники гадают, кто же эта таинственная незнакомка. Все сходятся во мнении, что у музыканта новый роман.

Напомним, в прошлом году стало известно о расставании певца с женой. Как сообщил Топалов, после длительных раздумий они с Ксенией пришли к выводу, что не созданы друг для друга. «Ксюша замечательный человек, за эти два года мы многое пережили. И я никогда не позволю себе говорить о ней плохо. Я рискну предположить за нас обоих, что причиной развода стала наша неопытность, неготовность в чем-то друг другу уступать», — сообщил тогда музыкант.
 



0 Не нравится 0 Нравится 27.02.2018 Теги: Влад Топалов

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