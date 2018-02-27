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Уголовное дело на Аршавину прекращено


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Несколько недель назад модель из Казахстана Ольга Семенова обвинила супругу футболиста Андрея Аршавина Алису в угрозах. Прокуратура Казахстана провела расследование по заявлению Семеновой. Теперь же стало известно о прекращении дела в отношении Аршавиной.

Напомним, скандал разгорелся в январе, после того, как Алиса увидела в Сети видео, на котором Аршавин обнял Семенову, будучи в ночном клубе Казахстана. Как заявила модель, после она получила от Аршавиной, представившейся сотрудником ФСБ, несколько сообщений с угрозами.

Однако прокуратура Казахстана, куда Семенова обратилась с заявлением, после проверки отказывается признать Аршавину виновной. «Проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения», - говорится в сообщении департамента внутренних дел Алма-Аты.

Семенова в сильном недоумении. По словам модели, о прекращении расследования она не уведомлена. «Я сама в шоке, мы ничего понять не можем. Меньше часа назад мы общались с дознавателем, он сказал, что дело продолжается и он впервые слышит о том, что его закрыли... Не знаю, откуда эта информация. Но меня 21 февраля никто уж точно не уведомлял. Я должна быть первой уведомлена. Но я узнала об этом только сегодня - из СМИ», – сообщила девушка журналистам.

Семенова добавила, что продолжит разбирательство и подаст на Аршавину в суд.

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0 Не нравится 0 Нравится 27.02.2018 Теги: Алиса Аршавина

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