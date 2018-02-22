Екатерина Стриженова рассказала, как борется с лишним весом

Екатерина Стриженова сейчас активно ведет борьбу с лишним весом. Поклонники незадолго до новогодних праздников обратили внимание, что знаменитость поправилась. И Екатерина поставила цель: сбросить набранные килограммы в новом году. Своими результатами дама похвасталась в соцсети.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Фев 18, 2018 в 7:58 PST

Стриженова перепробовала разные методы похудения. Последние полторы недели она сидела на бессолевой диете. «За 10 дней сбросила 3 кг, ушли объемы», — похвасталась звезда. Она отметила, что тяжело было на выходных, когда все ели блины.

Стоит отметить, что Стриженова пользовалась при этом услугами сервиса, который поставлял контейнеры с особым питанием ей домой. «На этот рацион имеет смысл садиться, когда нужно быстро сбросить вес, когда ты работаешь с утра до вечера и сам не можешь себе готовить и следить за калорийностью пищи», - отметила звезда.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Фев 21, 2018 в 5:51 PST

Ранее Екатерина делала по совету Эвелины Бледанс безоперационную липосакцию, однако особого эффекта Стриженова не заметила, пишут «7Дней». А вот курс детокса, который она прошла в позапрошлом году, тогда помог. «За 7 дней детокса ушло 5 кг!!! (Мы не голодали, а питались по специальному меню). Буду учиться жить без сыра, шоколада и арбузов. И спасибо моей сестре, что выдержала меня целую неделю!» - писала звезда.

