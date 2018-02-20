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Кейт Мосс необычно поздравила известного фотографа с днем рождения


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Мэрилин Монро некогда исполнила чувственную, полную страстных придыханий песню Happy Birthday, с тех пор эту композицию перепели многие звезды. Теперь к их списку добавилось и имя Кейт Мосс (Kate Moss). И модель не просто спела песню, но и выпрыгнула из праздничного торта.

 
 

Публикация от Mert Alas (@mertalas)

Супермодель удивила своего близкого друга Мерта Аласа, фотографа, делающего снимки знаменитостей. Во время празднования его 47-летия, проходившего в клубе Mayfair в Лондоне в понедельник, она произвела фурор своим появлением.

«На моей вечеринке была Кейт Мосс, появившаяся из праздничного торта», - написал Мерт в своем аккаунте в Insta, прилагая в доказательство фотографию. Помимо этого он выложил и видео, на котором Кейт поет ему поздравительную песню. Комментарий под видео выглядит просто: «Мисс Мосс».

 

Публикация от Mert Alas (@mertalas)

Среди других присутствующих на вечеринке были Линдси Лохан (Lindsay Lohan) и Даутцен Крус (Doutzen Kroes).

Напомним, в январе Кейт вернулась на модные подмостки, вместе с Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) демонстрируя новейшую коллекцию Louis Vuitton.
 



0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2018 Теги: Кейт Мосс

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