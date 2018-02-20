Хейден Панеттьер отдыхает с семьей на Барбадосе

У Хейден Панеттьер (Hayden Panettiere) непросто складывались отношения с украинским боксером Владимиром Кличко. Однако теперь пара наслаждается семейной идиллией. Сейчас Хейден и Владимир проводят солнечные каникулы вместе с трехлетней дочерью Кайей на Барбадосе.

Публикация от Hayden_Panettiere_Today (@hayden_panettiere_today) Фев 12, 2018 в 6:18 PST

28-летняя актриса, сыгравшая в сериале «Нэшвилл», была замечена в понедельник на пляже Бриджтауна с дочерью на руках, закутанной в яркое розовое полотенце. Купальник с принтом только подчеркивал превосходные формы Хейден, и гордая мама выглядела невероятно счастливой, когда смотрела на океанский горизонт с маленькой дочерью на руках.

Как пишет Daily Mail, актриса и боксер встретились в 2009 году, их отношения продлились два года, после чего пара рассталась, чтобы вновь сойтись в 2013 году. В конце того же года они обручились. В декабре 2014 года у них родилась Кайя. В прошлом августе Владимир объявил о своем уходе из профессионального спорта после того, как в тяжелом бою был побежден британцем Энтони Джошуа.

Отметим, что после рождения дочери Панеттьер довольно долго боролась с постродовой депрессией. Однако теперь звезда явно наслаждается материнством.

