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Хейден Панеттьер отдыхает с семьей на Барбадосе


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У Хейден Панеттьер (Hayden Panettiere) непросто складывались отношения с украинским боксером Владимиром Кличко. Однако теперь пара наслаждается семейной идиллией. Сейчас Хейден и Владимир проводят солнечные каникулы вместе с трехлетней дочерью Кайей на Барбадосе. 

 

28-летняя актриса, сыгравшая в сериале «Нэшвилл», была замечена в понедельник на пляже Бриджтауна с дочерью на руках, закутанной в яркое розовое полотенце. Купальник с принтом только подчеркивал превосходные формы Хейден, и гордая мама выглядела невероятно счастливой, когда смотрела на океанский горизонт с маленькой дочерью на руках.

Как пишет Daily Mail, актриса и боксер встретились в 2009 году, их отношения продлились два года, после чего пара рассталась, чтобы вновь сойтись в 2013 году. В конце того же года они обручились. В декабре 2014 года у них родилась Кайя. В прошлом августе Владимир объявил о своем уходе из профессионального спорта после того, как в тяжелом бою был побежден британцем Энтони Джошуа.

Отметим, что после рождения дочери Панеттьер довольно долго боролась с постродовой депрессией. Однако теперь звезда явно наслаждается материнством.
 



0 Не нравится 1 Нравится 20.02.2018 Теги: Хейден Панеттьер

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