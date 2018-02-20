Аршавин поддержал жену
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Супругам Аршавиным, похоже, предстоит серьезное судебное разбирательство. Прокуратурой Казахстана заведено дело на Алису Аршавину. Модель Ольга Семенова обвиняет супругу футболиста в угрозах. Сейчас ситуацию прокомментировал сам спортсмен.
Скандал начался после того, как Алиса увидела в Сети видео, на котором Аршавин, будучи в ночном клубе Казахстана, обнял Семенову. Как заявила модель, после она получила от жены футболиста несколько сообщений с угрозами. Сама Алиса утверждает, что модель пытается пропиариться за счет скандала. Аршавин жену поддерживает.
«Моя жена всегда являлась добропорядочным гражданином, и я не понял, за что ее могут преследовать, тем более дело уголовное», - заявил футболист RT. Он добавил, что «по закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана».
При этом спортсмен принес супруге извинения. «Я готов приложить максимум усилий в юридическом и правовом поле, но считаю, что дело сфальсифицировано и должно быть прекращено, так как считаю это провокацией. Это, конечно, не оправдывает моего поведения на видео в ресторане, еще раз хочу извиниться перед Алисой, ее детьми и мамой за неудобства, которые принес нашей семье».
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 3
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ЛоральКак - то резануло ухо "извиниться перед ЕЁ детьми"....а там разве и не его дети - то??? Вообще, думаю, что девке этой не легко с ним жить, т.к. он не начальник для своих штанов... а у неё нервы сдают..не иначе...вот она везде и орет..поорет ещё год - два и точно также разведется...
20.02.18 14:12
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50/50за измены уже извинялся, теперь вот за неудобства()(
20.02.18 11:48