Соколовский и Дакота страдают на Бали

Влад Соколовский и Рита Дакота решили перезимовать в теплых краях и улетели еще в январе на Бали. Однако экзотический остров оказался не таким уж и приветливым местом. Звезды столкнулись с рядом трудностей, и жизнь в тропиках им уже не кажется столь сказочной.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) Фев 16, 2018 в 12:47 PST

Неприятности у знаменитой пары начались практически сразу. Сначала у Влада угнали скутер, который он брал в аренду, потом певца сразил опасный вирус.

«Простите, что пропал почти на 2 дня, но я очень жестко болел! Честно говоря, даже не понимаю, что со мной было! Лихорадило меня с температурой под 40 и выламывало все кости так, будто я тот парень на корабле (из фильма «Облачный Атлас»), я его понял, как никогда... Сегодня первый день, когда я более менее могу формулировать свои мысли и вообще смотреть в телефон! Болеть на отдыхе как-то в двойне обидно. Друзья, утепляйтесь, следите за здоровьем, не болейте!» — написал Соколовский.

Тропики явно решили устроить испытания на прочность. Очередное событие далось непросто самой Рите. Рядом с виллой, где живут звезды, загорелись рисовые поля, и это стало настоящим кошмаром для артистки. «Я качала Мию и молилась, чтобы смог развеялся. Весь вечер я провела на полу в ванной с рыдающей дочкой. Я не имела возможности даже выйти в другую комнату за водой или игрушкой. Такой одинокой и беспомощной я себя никогда не ощущала. Слава богу, с малышкой все хорошо», - поведала о своих переживаниях Дакота.

Рита сообщила, что после такого экстрима они намерены переехать на другую часть острова и уже подыскивают новое место, пишут «7Дней».

