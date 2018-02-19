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Соколовский и Дакота страдают на Бали


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Влад Соколовский и Рита Дакота решили перезимовать в теплых краях и улетели еще в январе на Бали. Однако экзотический остров оказался не таким уж и приветливым местом. Звезды столкнулись с рядом трудностей, и жизнь в тропиках им уже не кажется столь сказочной.

 

Неприятности у знаменитой пары начались практически сразу. Сначала у Влада угнали скутер, который он брал в аренду, потом певца сразил опасный вирус.

«Простите, что пропал почти на 2 дня, но я очень жестко болел! Честно говоря, даже не понимаю, что со мной было! Лихорадило меня с температурой под 40 и выламывало все кости так, будто я тот парень на корабле (из фильма «Облачный Атлас»), я его понял, как никогда... Сегодня первый день, когда я более менее могу формулировать свои мысли и вообще смотреть в телефон! Болеть на отдыхе как-то в двойне обидно. Друзья, утепляйтесь, следите за здоровьем, не болейте!» — написал  Соколовский.

Тропики явно решили устроить испытания на прочность. Очередное событие далось непросто самой Рите. Рядом с виллой, где живут звезды, загорелись рисовые поля, и это стало настоящим кошмаром для артистки. «Я качала Мию и молилась, чтобы смог развеялся.  Весь вечер я провела на полу в ванной с рыдающей дочкой. Я не имела возможности даже выйти в другую комнату за водой или игрушкой. Такой одинокой и беспомощной я себя никогда не ощущала. Слава богу, с малышкой все хорошо», - поведала о своих переживаниях Дакота.

Рита сообщила, что после такого экстрима они намерены переехать на другую часть острова и уже подыскивают новое место, пишут «7Дней».
 



1 Не нравится 0 Нравится 19.02.2018 Теги: влад соколовский Рита Дакота

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