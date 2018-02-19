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На Алису Аршавину завели уголовное дело


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Алиса, жена футболиста Андрея Аршавина, девушка с характером, она терпеть конкуренток не будет. Однако ревность до добра не доводит, скорее до суда. Недавно Алиса поскандалила с моделью, которая кокетничала с ее супругом, а теперь та подала на обидчицу заявление в прокуратуру. И все достаточно серьезно.

Причиной для скандала стал видеоролик, размещенный в Сети. Андрей Аршавин позволил себе в ночном клубе Казахстана слегка приобнять модель Ольгу Семенову. Алиса терпеть не стала. Она представилась сотрудником ФСБ и стала угрожать девушке. В переписке Алиса конкретизировала свои намерения: она заявила, что готова «отрезать пальцы» и «подложить наркотики» сопернице.
Ольга угрозы терпеть не стала и подала заявление в Генпрокуратуру Казахстана.

«Все действительно серьезно, – сообщила Алиса изданию StarHit. – На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям. Это очень неприятно. До суда пока далеко, сейчас идут проверки. Общаться с этой девушкой я не желаю, она хотела пиара и добилась своего».

Аршавин пока находится в Казахстане и продолжает тренировки в клубе «Кайрат». Алиса же теперь думает, как выпутываться из ситуации. «Андрей, конечно, в шоке от всего, что сейчас происходит. С этой моделью он тоже не поддерживает контакт, тогда в клубе была их первая и последняя встреча. Так что мирным путем ситуацию урегулировать уже не удастся».
 



0 Не нравится 0 Нравится 19.02.2018 Теги: Алиса Аршавина

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