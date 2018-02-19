Малиновская поведала о сложных отношениях с отцом

Маша Малиновская редко когда рассказывает о своем детстве. Известно, что родители звезды развелись, когда ребенку было десять лет. И Машу воспитывали бабушка и дедушка. В программе «Звезды сошлись» Мария рассказала, как у нее складывались в дальнейшем отношения с отцом.

Маша Малиновская призналась телезрителям, что очень тяжело переживала развод. А потом долго не могла простить отца за то, что он даже не извинился.

«Я очень переживала. Плакала несколько дней. Для меня это был сильный удар. Папа-военный служил в другом городе, а мы жили в Смоленске. И я не видела его несколько лет, он не звонил мне, не писал писем, не поздравлял с днем рождения. Я была на него очень обижена, потому что настал момент в моем подростковом возрасте, когда он мне был очень нужен, а его рядом не оказалось», - рассказала Малиновская.

Мария поведала, что отец все же появился в ее жизни, но когда та уже закончила школу, однако прощения он так и не попросил. Однако Мария отметила, что больше не держит на него зла, потому что отец пытается наверстать упущенное, активно общаясь с внуком.

Сыну Малиновской Мирону 6 лет, и дедушка воспитывает из него настоящего мужчину, заменив мальчику отца, пишет StarHit.

Напомним, телеведущая вышла замуж за Дениса Давитиашвили, сына заместителя главы администрации Архангельской области, летом 2009 года. Однако брак продлился совсем недолго, в декабре 2010 года после семейного скандала пара разъехалась, а Малиновская объявила о разводе. Теперь Мария воспитывает одна сына.