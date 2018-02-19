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Анна Калашникова рассказала об отце своего сына


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Анна Калашникова долгое время была героиней светской хроники, пока у нее были непростые отношения с Прохором Шаляпиным. Позднее пара рассталась. Анна сейчас воспитывает ребенка. Став героиней ток-шоу «На самом деле», певица поведала, почему настоящий отец не хочет видеться с сыном.

 

Женщина заявила, что ее экс-возлюбленный, который проживает за границей, даже не делает попыток пообщаться с наследником. Но Калашникова верит, что когда-нибудь он одумается, поскольку мальчику нужен отец.

«Я искренне хочу, чтобы он сам посмотрел и, может быть, начал с нами общаться. К сожалению, я никак не могу этому способствовать. Человек живет другой жизнью за границей. Наши общие друзья не видели его столько же лет, сколько я. Я бы очень хотела, чтобы он хоть раз посмотрел на ребенка, какой он красивый и хорошенький мальчик. Я считаю, что биологический отец должен хотя бы видеть своего сына, сказать, будет он с ним заниматься или нет», – сообщила модель. После такой эмоциональной речи девушка расплакалась.

Пока же известно, что мальчика готов усыновить артист Андрей Ковалев, крестный Даниила. «Не потому, что он хочет жить со мной, а из-за того, что у каждого мальчика должен быть папа. У нас прекрасный дедушка и дядя, мой брат. Но все равно должен быть человек, которого бы Даня называл папой. И у нас в этом пробел, папы нет», – говорит Анна.

Сейчас певица не одинока, у нее отношения с одним состоятельным мужчиной. В 2017 году модель должна была родить от него ребенка, но случился выкидыш.  

Стоит отметить, что Прохор Шаляпин в тот момент не проявил ни капли сострадания к Анне. Более того, певец заявил, что никакой беременности не было. По словам артиста, Калашниковой нужен был лишь повод для пиара.
 



0 Не нравится 0 Нравится 19.02.2018 Теги: Анна Калашникова

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