Влюбленный Паттинсон очаровал Берлин
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В начале недели в соцсетях бурно обсуждалось воссоединение Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) и Кристен Стюарт (Kristen Stewart). Но сами актеры пока предпочитают воздерживаться от комментариев. Тем не менее на пресс-конференции в рамках премьеры нового фильма на Берлинском кинофестивале Роберт обмолвился, что любовь - это «сложно».
Паттинсон и актриса Миа Васиковска (Mia Wasikowska) представляют новую ленту братьев Зеллнер «Девица». В картине в жанре «иронический вестерн» Роберт сыграл влюбленного в главную героиню парня по имени Самюэль.
На пресс-конференции же актер сказал, что не разделяет романтического идеализма своего героя. «Все определенно сложнее. Думаю, Самюэль застрял в фантазиях. Ему нравится верить в поэтическую версию реальности. Но, по-моему, жизнь и любовь посложнее, чем он себе представляет».
Паттинсон действительно знает, что такое «сложные отношения». В мае 2013 года Роберт расстался с актрисой Кристен Стюарт после длительных отношений. Одной из главных причин разрыва, как предполагается, стала интрижка Стюарт с режиссером Рупертом Сандерсом на съемках картины «Белоснежка и охотник».
На выходных сразу несколько пользователей Twitter сообщили о том, что видели Роберта и Кристен вместе: «Отмечали в баре день рождения моих друзей, и тут появился Роберт Паттинсон и натолкнул на воспоминания о "Сумерках", затем вошла Кристен Стюарт, и теперь я словно снова в средней школе и переживаю свои "сумеречные фантазии"», «Когда вы просто сидите в баре в Лос-Анджелесе и вдруг прямо перед вами появляются Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. Эдвард и Белла в плоти и крови!»
Очевидцы уточнили, что актеры выглядели словно приятели, заскочившие в бар поболтать.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Marana VilniusКристен Стюарт, по-моему, с девушкой живёт. Причём тут Паттинсон,
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