Тильда Суинтон стала главной звездой открытия Берлинале

С возрастом почти все мы меняемся. Но некоторым удается сохранять не только привычный образ жизни, но и внешний вид очень долго. В свои 57 лет Тильда Суинтон (Tilda Swinton) не отказывается от привычного образа «стильный андрогин с легким налетом эксцентричности» и вчера на открытии Берлинале приятно порадовала поклонников.

















На церемонии открытия первого европейского кинофестиваля А-класса 2018 года собралась великолепная звездная компания. По красной дорожке дефилировали Билл Мюррей (Bill Murray), Брайан Крэнстон (Bryan Cranston), Лив Шрайбер (Liev Schreiber), Грета Гервиг (Greta Gerwig) и другие.

Но самыми эффектными на открытии, определенно, были режиссер Уэс Андерсон (Wes Anderson) и Тильда Суинтон. Звезды представляли новую работу режиссера - анимационный фильм «Остров собак». Критики в восторге и уже прочат ленте «Оскар».

«Небогатой в этом году на громкие имена программе Берлина удалось удивить первым же фильмом. Возможно, "Остров собак" сможет побороться и за главный приз», - отмечают российские критики.

«Это в стиле Андерсона. Очень стильный, необычный, с прекрасными юмором и иронией. Японская басня со множеством сложных визуальных элементов, которая затрагивает серьезные темы (этническая чистка, фашизм и коррупция), но совершенно по-особенному», - пишут британские обозреватели.

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Источник фото: Globallookpress.com