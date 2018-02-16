Тильда Суинтон стала главной звездой открытия Берлинале
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С возрастом почти все мы меняемся. Но некоторым удается сохранять не только привычный образ жизни, но и внешний вид очень долго. В свои 57 лет Тильда Суинтон (Tilda Swinton) не отказывается от привычного образа «стильный андрогин с легким налетом эксцентричности» и вчера на открытии Берлинале приятно порадовала поклонников.
На церемонии открытия первого европейского кинофестиваля А-класса 2018 года собралась великолепная звездная компания. По красной дорожке дефилировали Билл Мюррей (Bill Murray), Брайан Крэнстон (Bryan Cranston), Лив Шрайбер (Liev Schreiber), Грета Гервиг (Greta Gerwig) и другие.
Но самыми эффектными на открытии, определенно, были режиссер Уэс Андерсон (Wes Anderson) и Тильда Суинтон. Звезды представляли новую работу режиссера - анимационный фильм «Остров собак». Критики в восторге и уже прочат ленте «Оскар».
«Небогатой в этом году на громкие имена программе Берлина удалось удивить первым же фильмом. Возможно, "Остров собак" сможет побороться и за главный приз», - отмечают российские критики.
«Это в стиле Андерсона. Очень стильный, необычный, с прекрасными юмором и иронией. Японская басня со множеством сложных визуальных элементов, которая затрагивает серьезные темы (этническая чистка, фашизм и коррупция), но совершенно по-особенному», - пишут британские обозреватели.
Ранее мы писали:
Тильда Суинтон: «Возраст не пугает». Он пугает тех, кто цепляется за прошлое или живет будущим, считает звезда.
Тильда Суинтон: «Никогда не считала себя красивой». Актриса не ассоциировала понятие красоты с людьми, которых знала.
Тильда Суинтон не обижается, когда ее путают с мужчиной. Она давно к этому привыкла.
Источник фото: Globallookpress.com
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