 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Тильда Суинтон стала главной звездой открытия Берлинале


0 0

С возрастом почти все мы меняемся. Но некоторым удается сохранять не только привычный образ жизни, но и внешний вид очень долго. В свои 57 лет Тильда Суинтон (Tilda Swinton) не отказывается от привычного образа «стильный андрогин с легким налетом эксцентричности» и вчера на открытии Берлинале приятно порадовала поклонников.

 
 
 

На церемонии открытия первого европейского кинофестиваля А-класса 2018 года собралась великолепная звездная компания. По красной дорожке дефилировали Билл Мюррей (Bill Murray), Брайан Крэнстон (Bryan Cranston), Лив Шрайбер (Liev Schreiber), Грета Гервиг (Greta Gerwig) и другие.

Но самыми эффектными на открытии, определенно, были режиссер Уэс Андерсон (Wes Anderson) и Тильда Суинтон. Звезды представляли новую работу режиссера - анимационный фильм «Остров собак». Критики в восторге и уже прочат ленте «Оскар».

«Небогатой в этом году на громкие имена программе Берлина удалось удивить первым же фильмом. Возможно, "Остров собак" сможет побороться и за главный приз», - отмечают российские критики.

«Это в стиле Андерсона. Очень стильный, необычный, с прекрасными юмором и иронией. Японская басня со множеством сложных визуальных элементов, которая затрагивает серьезные темы (этническая чистка, фашизм и коррупция), но совершенно по-особенному», - пишут британские обозреватели.

Ранее мы писали:

Тильда Суинтон: «Возраст не пугает». Он пугает тех, кто цепляется за прошлое или живет будущим, считает звезда. 

Тильда Суинтон: «Никогда не считала себя красивой». Актриса не ассоциировала понятие красоты с людьми, которых знала. 

Тильда Суинтон не обижается, когда ее путают с мужчиной. Она давно к этому привыкла. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2018 Теги: тильда суинтон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору