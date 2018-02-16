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Сара Джессика Паркер рассказала о романе из прошлого


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До того, как она встретила своего мужа Мэттью Бродерика (Matthew Broderick), Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) имела отношения с другим известным голливудским красавцем, с Робертом Дауни-младшим (Robert Downey Jr.). Они были вместе три года, и в интервью изданию PEOPLE Сара рассказала об этом времени, поделившись также мыслями о любви и разбитом сердце.

Актриса рассказала, что роман с Робертом Дауни преподал ей несколько важных уроков. «Я научилась заботиться о себе, - говорит она. - Нужно было тратить очень много времени на то, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. В какой-то момент мне приходилось набираться смелости и говорить: мне нужно уйти, и я буду молиться, чтобы ты не умер».

Сара призналась, что долгое время не знала о зависимости Роберта. «Я только задавалась иногда вопросом: почему его сердце бьется так часто, - говорит она. - И думала, что ему не стоит делать много упражнений перед сном».

И все же актриса заявляет, что ни о чем не жалеет и не считает то время плохим. В интервью актриса также рассказала о работе над фильмом 1984 года «Свободные». На съемочной площадке она влюбилась в Криса Пенна и узнала, что такое разбитое сердце. «Почувствовать свое сердце разбитым - больно, но необходимо», - говорит актриса.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2018 Теги: Сара Джессика Паркер

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